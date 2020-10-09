Экс-боевик «АТО» опечален, что беломайданщики не называют Россию «агрессором»

09.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Белорусские протесты недостаточно антироссийские, а заявления оппозиции вообще возмутительны.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала «ATR» заявил украинский десантник, экс-боевик «АТО» Валерий Ананьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот как белорусы сейчас – все эти заголовки, которые мы видим: белорусская оппозиция пытается кланяться перед Россией, нахваливает Путина, рассказывает постоянно, какая Россия крутая, какой Путин мощный президент, предлагают ему взять участие в переговорах и тому подобное.

Я вижу эти плакаты на их митингах, которые меня как украинца оскорбляют. Какие? Про майданутых и так далее. …Мне жаль, что там постоянно не поднимается вопрос о прекращении связей с Россией, о России как агрессоре. Меня это печалит, но, тем не менее, белорусов я поддерживаю», – заявил Ананьев.