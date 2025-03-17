Экс-боевик «Азова»: «Мы – марионетки. Срочно перемирие в любой форме»

Вадим Москаленко.  
17.03.2025 08:22
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Продолжение боевых действий в любом виде приведёт Украину к потере государственности и жизнеспособности украинской нации.

Об этом на канале Politeka заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, бывший боевик запрещенного в РФ неонацистского полка «Азов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Продолжение боевых действий в любом виде приведёт Украину к потере государственности и жизнеспособности украинской...

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«Это всё равно на сегодняшний момент соответствует чаяниям украинского народа, интересам как человеческим, так и военным и геополитическим. Потому что если война будет продолжаться дальше, это неминуемо приведёт к дальнейшим потерям территорий, вторжениям в новые области Украины оккупационных войск, к гибели и увечьям десятков тысяч военных и гражданских.

К усилению этой гибридной, дебильной силовой мобилизации, которую нельзя перевести в рекрутинг во время активных боевых действий. Её невозможно остановить. Мы понимаем, что это зло, но пока идут боевые действия, это зло невозможно изменить, и оно играет на пользу врага.

И все эти вещи в совокупности, если это не остановится, могут привести к взрыву всередине страны и к потере государственности, и, не дай Бог вообще, жизнеспособности нашей украинской нации», – сказал Мосийчук.

«Поэтому мы заинтересованы в мире, в перемирии, в какой бы форме и кем бы оно ни предоставлялось, лишь бы оно не вело к потере государственности и потере жизни нации. И то, что это спектакль двух императоров, ну, мы сами стали марионетками в этом спектакле», – добавил националист.

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