Экс-боевик «Азова»: В «Бахмутской мясорубке» гибнет элита украинской нации

Вадим Москаленко.  
05.01.2023 15:31
  (Мск) , Черкассы
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Если в Артёмовске (Бахмут) ВСУ и нацбаты продолжут гибнуть в таких же количествах, как сейчас, непонятно, с кем придётся отстраивать Украину.

Об этом в эфире канала «ВИККА – Черкассы» заявил координатор проекта «Поддержи Азов», бывший боевик данного нацбатальона, депутат Черкасского облсовета Олег Петренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если в Артёмовске (Бахмут) ВСУ и нацбаты продолжут гибнуть в таких же количествах, как...

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«Мне импонируют изменения в информационном пространстве. Стало меньше этой «арестовщины», вот сейчас всё там две-три недели. Всё-таки очень много от того же Залужного можно услышать, что самое тяжёлое впереди, и не будет лёгким следующий год.

То, что сейчас происходит в Бахмуте – очень жестокая мясорубка. Огромные потери как среди наших героев, так и среди «вагнеровцев». Но если мы посмотрим на тех, кто сейчас отдаёт жизни в Бахмуте, сердце щемит от того, что каждый день какой-то невероятный человек, просто лучший из лучших», – сказал боевик.

«А как потом строить страну после победы без всех тех людей, которые сейчас в Бахмуте отдают жизни? Такое ощущение, что просто какая-то элита нации сейчас платит страшную цену своей жизнью. Со стороны русских ещё больше 200-х, но кого мы имеем с той стороны, зэков?» – причитает Петренко.

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