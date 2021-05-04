Экс-боевики набросились на «министра» Косово, решившую дать показания в Гааге

04.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Заявление главы «МД» Косово Доники Гервалла о том, что она представит доказательства Специальному суд по Косово против Хашима Тачи и Кадри Весели спровоцировало бурную реакцию бывших боевиков.

Об этом сообщает Gazeta Express, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Министр иностранных дел и диаспоры Косово заявила, что поможет Специальному суду в Гааге доказательствами против «глав преступной организации Хашима Тачи и Кадри Весели»:

«В пределах моих возможностей и полномочий я буду искать материалы, которые передам в Специальный суд, – заявила Доника Гервалла. – Весь мир знает, кто такие Кадри Весели и Хашим Тачи. Кадри Весели был главой организации, которая совершала преступления против политических оппонентов».

Слова представительницы паналбанской партии «Самоопределение» Альбина Курти спровоцировали бурю возмущения у представителей оппозиции, в основном партий, созданных бывшими боевиками «Армии освобождения Косово».

Генеральный секретарь Демократической партии Косово Бетим Джоши осудил позицию Гервалла и ее готовность направить доказательства по делу против Тачи и других обвиняемых в Специальный суд.

«Есть министры, которые выразили готовность представить свидетельские показания в Специальный суд», – не скрывая своего возмущения заявил генсек партии Хашима Тачи и Кадри Весели – Демократической партии Косово, Бетим Джоши.

Лидер Социал-демократической партии Косово Дардан Молицай опубликовал заявление Альбина Курти в бытность того депутатом «парламента» Косово, в котором тот безапелляционно утверждал, что Специальный суд по Косово учреждаться не должен.

«Курти назначил на пост министра Гервалла, которая теперь публично выступает за представление доказательств против бывших лидеров «Армии освобождения Косово (UCK)», – отметил Молицай.

Лидер Организации ветеранов и бывший член UCK Фаик Фазлиу выразил надежду, что Доника Гервалла изменит свою позицию по этому вопросу, потому что, предоставив материалы против лидеров боевиков, она тем самым поддерживает позицию сербской прокуратуры о том, что UCK является преступной организацией.

«Я хотел бы знать, считает ли она сама, что весь мир знает, что Хашим Тачи и Кадри Весели преступные лидеры. Или знает, что только Сербия и некоторые политики, которые из-за политической ненависти попали в ловушку Сербии, заявляют то же самое, что и Сербия, пытаясь криминализировать «Армию освобождения Косово», – сказал Фазлиу.

Помимо эмоционально выдержанных заявлений политиков Гервалла получила массу угроз и оскорблений в социальных сетях и по электронной почте. После чего однопартийцы начали защищать министра, объясняя что ее заявление «было вырвано из контекста».

«Представители политики и псевдополитики и служители прежних властей вчера в течение дня устроили публичный суд над заместителем премьер-министра и министром иностранных дел госпожой Доникой Герваллой за старое заявление, вырванное из контекста и сказанное при совершенно иных обстоятельствах. Этот публичный процесс напоминает мне эпоху старых диктаторских режимов..

Гервалла оставила свою обеспеченную жизнь в Германии, чтобы служить Косово. Причем ее возвращение произошло в 2021 году, а не в 2015 году, когда утверждали Специальный суд…

Следовательно, общественности должна быть предоставлена ​​правда, все действия и заявления тогдашних лидеров 2014 и 2015 годов, которые день и ночь оправдывали формирование Специального суда… Нет двух правд, истины 2015 года и истины 2021 года, но есть люди, которые манипулируют правдой», – заявил депутат от «Самоопределения» Хакши Авдили.