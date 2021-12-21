Экс-чиновник администрации президента РФ призвал отказаться от Украины

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Новости Украины

В Киеве, Одессе, и других исконно русских городах якобы не осталось русских людей.В таком случае Украина безвозвратно потеряна для России, и Москве надо от неё окончательно отказаться.

Об этом на своей странице в Facebook заявил бывший чиновник администрации президента РФ Модест Колеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русский Киев в последний час своего расцвета – это Владимирский собор, Врубель, Бердяев, С. Булгаков, Е. Трубецкой, Зеньковский, М. Булгаков, Малевич, Сикорский, Королёв, Волошин, Паустовский, Шульгин. Его давно уже больше нет. Русская Одесса – это Ахматова, Вера Холодная, целый южнорусский выводок в литературе, а также Флоровский, Бицилли, Лидия Гинзбург, Жаботинский, Саша Чёрный, Юшкевичи. Это третий город империи после Санкт-Петербурга и Москвы, рядом с Ригой. Его тоже давно уже нет. Восстановить, освободить их нельзя. Страшный путь их ещё не окончен, его итоги будут подобны полной катастрофе и выжженной земле», – написал он.

Колеров подчеркнул, что Москва не виновата в произошедшем – жители исконно русских городов Украины на протяжении последних тридцати лет сами к этому шли.

«Мы не были и не могли быть главными родителями этой катастрофы. Все последние 30 лет киевляне и одесситы в своём абсолютном большинстве упорно шли по этому пути. Никакая Москва в принципе не могла уравновесить многократный выбор самих Киева и Одессы», – резюмировал экс-чиновник.

По мнению журналиста Александра Чаленко, в этой трагедии виноваты ещё и коммунисты с великороссами.

«Противниками русского единства являются три группы идеологов: а) украинские националисты/белорусские змагары; б) совки/коммунисты; в) великороссы. Если в первых двух случаях все понятно, так как всем известно, что и первые, и вторые признают и Украину, и украинцев. Но самое парадоксальное, что украинцев и Украину признают и великороссы, потому что для великороссов русский – это только великоросс. По ту сторону «фронта», по мнению великоросса, русских нет, потому что там нет великороссов. Там, считает великоросс, живут «хохлы», пусть и «русскоязычные», пусть и «наши», но все-таки «хохлы». Так, например, искренне полагает «майор» Прилепин. Так полагает военкор Дмитрий Стешин, для которого жители Новороссии и Малороссии криптобандеровцы», – написал Чаленко в соцсети.

По его мнению, Модест Колеров также является великороссом, и считает, что в Одессе и Киеве русских людей нет.

«Естественно, это ошибочное мнение, базирующееся на том, как я уже сказал, что русский – это великоросс, а также на том, что русский – это есть не нечто объективно существующее, а то, что выбирают. Вот считаю я себя русским, значит, я русский, не считаю себя русским, значит, я не русский. Но нельзя взять заявить, что я не русский, и ты мгновенно превращаешься в нерусского. Поэтому Порошенко такой же, увы, русский, как и Путин, и Гиви с Моторолой», – добавил журналист.

Александр Чаленко убеждён, что русские люди – это носители русской культуры. А таких «в Новороссии и Малороссии большинство независимо от их политических и идеологических убеждений».

Малороссия же русифицирована уже много столетий, хотя в последнее время и впала в «ересь украинства».

«А раз так, то Российская Федерация как Пруссия и Пьемонт Русского мира имеет моральное право на воссоединение всех русских земель в одно Русское государство. Мы, русские люди, хотим, чтобы Путин в таком случае был нашим русским Бисмарком. Ничего не потеряно, а то, что в Малороссии и Новороссии считают себя украинцами – не важно. Они таковыми себя считают, потому что есть Украина. Не будет Украины – не будет и украинцев. Это надо четко понимать. Поэтому заключения Модеста Колерова о пигибели Южной России вредны для дела Возрождения единой и неделимой России», – резюмировал Чаленко.

В свою очередь, киевский публицист Дмитрий Скворцов заявил, что русский Киев был уничтожен ещё при Советском Союзе, и теперь его необходимо «воссоздать».

«Киев исчез ещё в советские времена, постепенно превратившись в большое село Кыйив. Поэтому Киев возможно не освободить, а только воссоздать, как это уже один раз сделал с одноимённым селом император Николай I двести лет назад», – написал Скворцов.

Также он напомнил о событиях в Одессе 2 мая 2014 года, и подчеркнул, что Модест Колеров оскорбил этот исконно русский город.

«Это о 2-м мая «эксперт» говорит как о «пути, по которому упорно шла Одесса»? Да из Одессы до сих пор на второй–третий день сбегают свидомые отдыхающие, которые после «аннексии Крыма» думали освоить новые курорты. Потому что задыхаются русским духом! Благодаря таким «экспертам» и создаётся в РФ общественное мнение на тот счёт. Что Малая Русь – отрезанный ломоть, и нечего там ловить. Не удивлюсь, когда те же господа вскоре запоют, что пришло время забыть о Казани. Где, если не ошибаюсь, они и составляют свои аналитические записки», – заключил публицист.