17.02.2019, Севастополь, Галина Шершнева

Россию ожидает революция, чтобы пройти ее без потрясений страна должна брать пример с Севастополя.

Об этом на круглом столе «Русская весна в большой русской истории» сказал Модест Колеров, экс-глава управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами администрации президента России.

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«В общероссийском масштабе неизбежна антиолигархическая революция. У нас все революции кроме севастопольской превращались в смуты. Задача — избежать этой смуты. В наших условиях революция будет в форме милитарной диктатуры. Вопрос, каким будет ее идейное содержание», – сказал Колеров.

Он полагает, что «образ Севастополя с его живыми органами власти» мог бы стать примером для России.

«Кризис управления и бюрократическая чехарда в Севастополе и Крыму отражает общенациональную чехарду. Отжимание старших прапорщиков с должностей отсюда получило хорошее продолжение в субъектах федерации. Севастопольская земля как рентген: и все хорошее здесь увеличивается, и дураки распухают до страшных размеров», – сказал Колеров