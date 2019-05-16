Экс-чиновник поведал, как Украина прирастёт Ростовом и Кубанью

16.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Ростовская область и Краснодарский край «сами попросятся» в состав Украины вместе с Донецком и Луганском, как только увидят, что экономика на Украине поднялась до невиданных высот, а население стало «жить красиво».

Об этом в интервью украинскому журналисту-майданщику Юрию Бутусову заявил бывший замминистра транспорта и связи Украины, бизнесмен и продюсер Павел Елизаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Елизаров подчеркнул, что не всё так просто: одновременно с экономическим чудом на Украине должны произойти другие чудеса на указанных территориях.

«Сегодня, в последние пять лет истерия нагнетается. Лучше бы они с таким усердием нагнетали вокруг экономики. Очевидный вопрос, он сразу был – как только экономика в Украине будет сильная, то все территории вернутся.

Что нужно для возврата территории? Внутренние майданы на тех территориях. Почему они произойдут? Потому что люди поймут, что они живут в глубокой заднице, а соседи-украинцы живут отлично и красиво, ездят по всему миру и зарабатывают две тысячи евро.

Этот Донецк с Луганском прибежит вместе с Краснодарским краем и с Ростовской областью к нам. Это естественный процесс. Но об этом сложно говорить, потому что экономику развивать надо уметь», – посетовал Елизаров.