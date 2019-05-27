Экс-чиновник «Укроборонпрома» отмерил ВСУ последние «четыре-семь лет»

27.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Вооруженные силы Украины смогут просуществовать в боеспособном состоянии не более семи лет, если Минобороны срочно не загрузит украинскую военную промышленность заказами и не реформирует скандальный «Укроборонпром».

Об этом в ходе круглого стола заявил экс-заместитель гендиректора «Укроборонпрома» Денис Гурак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если не увеличатся заказы Министерства обороны в нашей оборонной промышленности, не только в государственной, но и в частной, Украина не сможет через пару лет в принципе поддерживать свои Вооруженные силы в боеспособном состоянии. Таким образом, у нас есть от четырех до семи лет, если не произойдет реформа, пока наши Вооруженные силы смогут находиться в боеспособном состоянии», – отметил он.

При этом бывший топ-менеджер обвинил в многолетнем отсутствии реформ в госкорпорации «Укроборнпром» Российскую Федерацию, «забыв» упомянуть об экс-президенте Украины Петре Порошенко и его партнерах по коррупционным схемам Свинарчуках-Гладковских.

«Соответственно, вся деятельность нашего врага России, которая происходила с 1991 года касательно влияния на Украину: на оборону, промышленность и сектор безопасности и обороны, была направлена на снижение обороноспособности. Я лично убежден, что вся эта распродажа военных складов, которая происходила с того времени, и которая прекратилась только с началом войны, стала такой продуманной, хорошо спланированной спецоперацией по снижению нашей обороноспособности, которая все еще происходит. Одним из ее элементов является неосуществление реформы «Укроборонпрома», – нашёл Гурак оправдание для киевского режима.