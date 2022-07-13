Экс-депутат Госдумы призвал отключить Европу от сырья и ресурсов

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Новости Украины

Чтобы победить в противостоянии с Западом, России нужно полностью остановить поставки своих ресурсов в эти страны.

Об этом в эфире интернет-канала «АТО Донецк» заявил экс-депутат Госдумы РФ Александр Шерин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Шерина, газ, нефть, сталь и другие ресурсы не должны поступать на западные рынки до тех пор, пока с их стороны действуют антироссийские санкции.

«Газ перекрыть и нефть нужно навсегда, пока они санкции не снимут. Когда мы удивляемся, почему поставляются чешские пушки украинской армии, из которых стреляют по Донецку или французские, посмотрите, пожалуйста, где эти государства покупают металл, где эти государства покупают сталь. Поэтому России надо срочно вводить заградительные пошлины на вывоз сырья. Если мы хотим победить в этом состязании, то здесь надо действовать на упреждение, очень резко и недвусмысленно. Россия, на мой взгляд, пытается показаться миру более цивилизованной, более лояльной, более адекватной, чем наши партнеры. Но каждый день мы будем ощущать на себе все удары, в том числе экономические – мы пока этого не можем по-настоящему ощутить, как боксер на ринге. Ты пропускаешь один удар, пропускаешь второй, третий, и так до чемпионского раунда. Ты держишься, стоишь на ногах, у тебя запас сил, а потом на ринг может выйти еще несколько боксеров, противников, в решающем раунде. Будут ли у нас для заключительного раунда силы? Я надеюсь, что будут. Потому нам не надо ждать чемпионского раунд», – сказал политик.

«Что делать нужно Российской Федерации? Отключить Европу от энергоресурсов, от сырья. Они не успеют перестроить свою экономику. У них должны начаться забастовки фермеров, народ должен у них начинать выходить на улицу и должен приводить в чувства свою власть неадекватную», – заявил Шерин.