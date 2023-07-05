Экс-депутат Госдумы раскрыл сценарий ядерной провокации на территории Белоруссии

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Запад может обвинить Россию в развязании ядерной войны, устроив спектакль с подрывом боеприпаса на территории Украины или Белоруссии. Главная задача – чтобы радиация пошла в направлении Польши.

Об этом в эфире интернет-канала «Перспектива» заявил экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В основе лежит желание обвинить Россию в неких неконвенциальных действиях, связанных с ядерным оружием, сохранностью атомных станций. Это два основных направления», – сказал политик.

По его словам, прорабатываются два варианта.

«Это применение тактического ядерного боеприпаса под чужим флагом. Это возможно. С обвинением России. Или применение так называемого радиационного оружия, имитирующего неудачное применение ядерного боеприпаса. Задача – применить это так, чтобы был казус, причем, ядерный казус belli для НАТО. Соответственно, для того, чтобы была загрязнена территория, в первую очередь, Польши. Беларусь как нельзя для этого хорошо подходит, потому что можно применить это по территории Украины, по границе Украина-Польша, по территории Беларусь-Польша, по территории Украина-Беларусь-Польша. То есть варианты разные. При этом в случае, если будет имитироваться нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса, – вот она Беларусь, вот нештатно ядерный боеприпас развалившийся, вот соответствующие русские, которые вчера отдали неразумным беларусам ядреную бомбу, а вот она, Тихановская, в белых одеждах идет сквозь ядерный пожар, раздавая направо и налево противогазы вместо хлебов», – заявил Шингаркин.