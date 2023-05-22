Экс-депутат Харьковского горсовета назвал фатальную дату для государства Украина

Любовь Смирнова .  
22.05.2023 20:50
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина после распада СССР имела все шансы стать конкурирующей с РФ моделью второго русского государства, но вместо этого скатилась в нацизм, который и погубит бывшую советскую республику.

Такое мнение в эфире программы «Политотдел» на канале «Крым 24» высказал экс-депутат Харьковского горсовета Константин Кеворкян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина после распада СССР имела все шансы стать конкурирующей с РФ моделью второго русского...

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«После распада Советского Союза Украина получила колоссальное и невероятное по своему объёму преимущество – это была экономика, равная ведущей экономике Европы того времени – Федеративной Республики Германия.

И если бы вот это идея украинского национализма была более конструктивной, если бы она была менее тупой, прошу прощения за такое слово, то Украина могла бы стать очень опасным соперником Москвы.

И недаром некоторые украинские националисты, например, Дмитрий Корчинский, собственно говоря, выступал за империю, но со столицей не в Москве, а в Киеве.

Украина сама постепенно, последовательно, ввиду того, что сделала ставку на мононациональное государство, деиндустриализацию, на исповедание украинского национализма самого дурного бандеровского толка, привела себя в то состояние, в котором она пребывает нынче», – подчеркнул обозреватель.

По его словам, если говорить о точке невозврата, то очевидно, что для украинского государства ею стала зима 2014 года, момент государственного переворота.

«А лично для меня, процесс краха украинского государства – это 3 июня 2014 года, когда Вооружённые силы, а именно авиация Украины нанесла воздушный удар по Луганску. Для кого-то независимость и вот такая украинская государственность закончилась переворотом, кто-то не может простить Одессы, хотя были события в Харькове, в Мариуполе. Но лично для меня момент применение армии по своему населению, причём не просто каких-то наземных армейских частей, а штурмовой авиации, что невозможно без решения центрального правительства, стало определяющим в моём выборе взаимоотношений с этим государством», – заключил публицист.

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