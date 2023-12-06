Экс-депутат ЛНР взорван в центре Луганска

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В центре Луганска был взорван автомобиль с экс-депутатом Народного Совета ЛНР Олегом Поповым.

Об этом сообщают местные СМИ и каналы со ссылкой на источники, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Взрыв произошёл в самом центре столицы ЛНР возле стадиона «Авангард». После громкого звука очевидцы заметили горящий автомобиль. Позже информацию о гибели экс-депутата подтвердил его коллега Юрий Юров. Также источники в правоохранительных органах сообщили о полученных Поповым несовместимых с жизнью ранениях.

Посол по особым поручениям МИД России, экс-советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник позже сообщил, что следователи, криминалисты и эксперты СК России подтвердили гибель депутата.

«Следственным управлением СК России по ЛНР по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. “б” ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», – написал Мирошник в своём тг-канале.

Военкор Дмитрий Зименкин обратил внимание, что ещё не прошёл и месяц после последнего теракта в ноябре – тогда был взорван депутат Народного Совета, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филиппоненко.

«Что меня в этой истории больше всего пугает. Машину взорвали прямо у стадиона «Авангард». В то время, когда дети идут на спортивные секции! Сам занимался там. На «Авангарде» куча кружков: от футбола и бокса, до гимнастики и бальных танцев. Есть еще ряд организаций, например, общество помощи инвалидам детства. Я не знаю, чей это заказ. Почерк знакомый. Но очевидно, что этим уродам вообще плевать на методы. Мне кажется, даже в бандитском мире какие-то понятия, кодекс чести есть. А у беспредельного террористического режима нет правил. Нет морали. Нет ничего человеческого. Вот потому он и должен быть уничтожен. Договариваться с террористами нельзя. Владимир Владимирович должен это хорошо помнить», – комментирует Зименкин в своём тг-канале.

Отметим, что это не первое покушение на Олега Попова. Так, в сентябре 2022 года после неудавшегося нападения Попов «исчез». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что заказчиками убийства выступили сотрудники СБУ.

Было принято решение организовать оперативную игру, в ходе которой был пресечен ряд заказных убийств на должностных лиц органов власти управления Донбасса, после чего Попов вернулся к своим обязанностям.

До событий 2014 Олег Попов года занимался частным предпринимательством в сфере производства детских и взрослых изделий из трикотажа. Избирался депутатом Народного Совета ЛНР первого и третьего созывов. Возглавлял парламентский комитет по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина.