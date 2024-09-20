Экс-депутат-майданщик: Военный бюджет надо закладывать на 15 лет вперёд, война надолго

Российско-украинский конфликт не прекратится, пока жив президент РФ Владимир Путин, а киевские власти совершенно лишены стратегического мышления и планируют всё лишь на несколько месяцев вперёд.

Об этом на канале «Новости Live» заявил украинский майданщик, экс-депутат Верховной рады Олесь Доний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я подчёркиваю, что война надолго, пока жив Путин, война будет продолжаться. Наша власть должна иметь стратегическое мышление, она должна думать не как искать деньги на полгода, на год, а запланировать стабильное поступление денег на 10-15 лет», – сказал Доний.

Ведущие возразили, что Владимир Путин «столько не проживёт».

«Смотрите, нам с вами может хотеться, чтобы он подох сегодня, но власть – это государственные мужи. Если они берутся за управление государством, то они должны иметь стратегическое мышление и рассчитывать и на больший срок, а не просто выискивать деньги на несколько месяцев, с ошибками. Почему не хватало сейчас денег? Потому что не планировали, что война в таком объёме будет длиться, и деньги на зарплаты военнослужащим просто не вставили в таком объеме. Это наш с вами прокол? Нет, это прокол власти, она не подумала, что война может длиться так долго», – разочаровал пропагандистов в ответ майданщик.