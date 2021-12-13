Экс-депутат Рады: «Фарион, Ющенко и Кравчука – в Сибирь на стройки Шойгу»

Новости Украины

Сейчас возникла тенденция, когда в Россию из Украины потянулись политики, которые занимали половинчатую позицию, однако теперь они уверяют, что самые пророссийские.

Об этом в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шутки шутками, а всё воспринимается на Украине очень всерьёз, и это что касается того лагеря, который заведомо против нас. Ну а что касается того лагеря, который за нас, то в общем-то потянулись ручейки в столицу РФ политиков, которые занимали половинчатую [позицию]: «Вот, мы же всегда были за РФ. Мы же тут, мы же рядом, если нужна помощь, мы же всегда готовы». Даже некая конкуренция возникла – «я более пророссийский, чем все остальные в моём регионе». Это правда. Не буду называть фамилии», – рассказал Царёв.

Развивая тему, он пошутил, что принимать в Москве нужно всех, даже самых ярых бандеровцев.

«Я считаю, что отказываться ни от кого не надо. Особенно от товарищей с Западной Украины – Фарион, Ющенко, Кравчук, Тигипко. Более ярых коммунистов, комсомольцев, чем представители Западной Украины, я даже вспомнить не могу. Вот такие были истовые и ярые. Поэтому всех их надо принимать. Я слышал, что Шойгу собирается строить в Сибири большие города, и там населения не хватает. Мне кажется, их надо будет направлять на комсомольские стройки», – посоветовал экс-депутат Рады.