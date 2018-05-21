21.05.2018, Москва, Виктор Орлов

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Экс-депутат Рады: Меджлисовцы баламутят Херсонскую область

Представители запрещенного в РФ меджлиса «кошмарят» Херсонскую область, заявил в своем блоге экс-депутат Верховной Рады от Геническа Алексей Журавко, комментируя сюжет, вышедший на крымском ТВ.

«Истинные патриоты», которые баламутят всю Херсонскую область. Генический район, отжимая бизнес у простых татар, живущих в Херсонской области. При этом, эти псевдопатриоты, имеют квартиры, дома, участки земли в шикарных местах Крыма, призывая людей фактически убивать друг друга, прикрываясь собственным народом, и тем, что якобы, у них «отобрали» Крым.

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Ранее я писал и выкладывал в Интернет документы на этих лже-татар, как Ислямов, Гданов, Бабин, о том, что эти люди имеют недвижимость и бизнес. Им абсолютно наплевать на херсонских татар, также и на крымских татар, где они и как будут зарабатывать деньги. Эти «меджлисовские вожди» всего лишь, с помощью вас, набивают свои карманы, и им плевать, что может пролиться кровь в Херсонской области.

Вот еще одно видеодоказательство того «двойного дна», как вас, украинцев и татар, обманывает эта кучка проходимцев. Они свое имущество из Крыма не забрали. Из, якобы, аннексированного, исправно платят налоги, коммунальные услуги, аренду за землю. И этим они признали, что власть в Крыму легитимная, и Крым является российским. А вот у нас в Украине создали еще одну непонятную, фиктивную «Крымскую республику», на которую повесили непонятную прокуратуру, полицию, СБУ и другие государственные органы. А скажу я вам, херсонцы и украинцы, эти структуры созданы для отмывания денег, выколачивания денег из бюджета, якобы, для вас, а на самом деле – это всего лишь банальное воровство.

И эти же негодяи, которые в Киеве находятся, просто обогащаются.

Рекомендую каждому украинцу посмотреть этот видеоролик и посоветовать посмотреть его другим», – пишет Журавко в своем блоге.