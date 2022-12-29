Экс-депутат Рады обнаружил в Киеве и Полтаве «врагов дерусификации»

Возмутительно, когда на территории Украины в XXI веке, особенно в Полтаве, до сих пор находятся люди, которые считают Петра I «важной исторической личностью, прорубившей окно в Европу», а в Чайковском не видят символ путинской России.

Об этом в ходе круглого стола в Киеве заявил представленный как «общественный деятель» экс-депутат Верховной рады Николай Томенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, 26 декабря учёный совет киевской консерватории им. Чайковского отказался убирать из названия имя русского композитора, вопреки рекомендациям профильного комитета Верховной рады.

На совете единогласно проголосовали за обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому об «опасности манипулирования именем Чайковского как имперским нарративом». Сотрудники аргументировали тем, что у композитора имеются украинские корни, что отец Чайковского происходил из запорожских казаков, а сам русский классик относился к Украине «с неимоверной любовью».

Николая Томенко такое положение вещей откровенно взбесило.

«Наш опыт работы продемонстрировал три проблемы, которые надо решить. Первая, общего характера, что у нас нет действующего законодательства. Последняя история с национальной консерваторией Чайковского ещё раз убедила меня в том, что без определения в законодательстве ответственности за украиноненавистничество и украинофобию мы дальше не будем двигаться. Когда у нас преподаватель или преподавателька в университете говорит, что мы напали на Луганщину, и у нас государства не существует, на собрании. Я понимаю, что она не последняя, и это в киевском учреждении! То есть, у нас нет ответственности за непризнание Украины как государства, за непризнание Украины в её территории, за непризнание украинского языка государственным и множество другого», – посетовал экс-депутат.

Также он добавил, что на этот счёт есть «хорошие и плохие примеры» сотрудничества с местной властью.

«Мы планируем выезды в проблемные города, чтобы посоветовать, подсказать. Я готов прочитать там лекции, кто такой Пётр I. Я просто в шоке, что в XXI столетии чиновники с городской или областной власти, полтавской, говорят, что этот важный человек прорубил окно в Европу и так далее. Как такие люди занимают должности?», – возмутился Томенко.

Однако тема Чайковского, очевидно, не давала ему покоя.

«Для меня удивительно, что некоторые ректоры стали нашими врагами в деле дерусификации. Потому что мы тут все адекватные люди и понимаем, что если ректор против, то решение не принимается, если ректор – за, то решение принимается. Эта вся история с академией Чайковского для меня абсолютно понятна. Сначала ректор нас дурил. Он на сайте разместил, что сборы будут трудового коллектива в сентябре и под нашим давлением провел его только 26-го декабря, и они по нему не определились. С чем определяться? Они разве не знают, что Чайковский, он там бедный, может, переворачивается в могиле, но он символ сегодня путинской России! На Олимпиаде играют вместо гимна России фрагмент 1-й симфонии Чайковского», – подчеркнул русофоб.