Экс-депутат Рады объяснил, чем полезно военное положение в новых субъектах РФ
Введение военного положения, как в целом заход на территории новых субъектов РФ российского законодательства, прежде всего, должно положительно отразиться на руководстве республик и областей – с появлением контроля над ними и оценки их действий.
Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Верховной рады прошлых созывов от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Донбасс уже 8 с половиной лет живёт в условиях военного положения. Но одно и то же – это не то же самое. Потому что статус этих территорий изменился. Там вообще-то, если юридически подойти к вопросу, действует конституция РФ. Там назначены врио губернаторов, но мне кажется, что многие ещё не ощутили себя таковыми. Им кажется, что они живут в той же парадигме, в которой они жили раньше.
Когда говорят: мы хотим расширить полномочия этих людей, я прошу прощения, но в условиях, в которых они находились, у них были такие полномочия, что российским губернаторам они и не снились. Вопрос не в полномочиях, а вопрос в личностях, в людях, в их понимании своей роли, целей и задач, которые они должны выполнить на вверенных им территориях», – сказал Килинкаров.
«Единственное, что меня радует в этой ситуации, что будет осуществляться контроль и даваться оценка действиям. Это раньше можно было – это моя сфера ответственности, это не моя сфера ответственности. Сейчас уже есть люди, которые несут прямую ответственность за всё то, что происходит на этих территориях, и это большой плюс.
Обратите внимание: всё, что было в нарушение законодательства РФ в отношении мобилизации на территории РФ – исправлено. Я хочу, чтобы точно так же на территории Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областях – все ошибки, которые были допущены, были исправлены. Чтобы ни один студент, который должен сидеть за партой, не воевал на фронте, так же, как и во всей РФ.
Всё, что было в нарушение законодательства РФ в отношении мобилизации, на территории РФ исправлено. Я хочу, чтобы точно так же на территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской области – все допущенные ошибки были исправлены. Чтобы ни один студент, который должен сидеть за партой, не воевал на фронте, так же, как во всей РФ.
Есть вещи, которые нужно привести в соответствие, иначе принципа этой справедливости люди не ощутят. Они хотят жить в другой стране. У них опыта жизни в рамках РФ нет. Если на старте кто-то позволяет себе действовать вне закона, вне конституции, наплевав на всё это, надо принимать кадровые решения. По-другому там быть не должно. Потому что это в конечном итоге отображается на настроениях людей, которые выстрадали, ждали», – добавил экс-депутат.
Также, по его мнению, многие неверно трактуют понятие военного положения.
«Ещё один момент, очень важный, мы говорим о военном положении, все воспринимают это как ограничение определённых прав и свобод людей, а на самом деле – это ещё и ответственность власти, которая должна усилить безопасность этих людей. Военное положение вводится для того, чтобы усилить безопасность, укрепить её, иначе какой смысл вводить ограничения? Все эти ошибки должны быть исправлены. Туда должен прийти закон», – призвал Килинкаров.
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