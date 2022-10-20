Экс-депутат Рады объяснил, чем полезно военное положение в новых субъектах РФ

Введение военного положения, как в целом заход на территории новых субъектов РФ российского законодательства, прежде всего, должно положительно отразиться на руководстве республик и областей – с появлением контроля над ними и оценки их действий.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Верховной рады прошлых созывов от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Донбасс уже 8 с половиной лет живёт в условиях военного положения. Но одно и то же – это не то же самое. Потому что статус этих территорий изменился. Там вообще-то, если юридически подойти к вопросу, действует конституция РФ. Там назначены врио губернаторов, но мне кажется, что многие ещё не ощутили себя таковыми. Им кажется, что они живут в той же парадигме, в которой они жили раньше.

Когда говорят: мы хотим расширить полномочия этих людей, я прошу прощения, но в условиях, в которых они находились, у них были такие полномочия, что российским губернаторам они и не снились. Вопрос не в полномочиях, а вопрос в личностях, в людях, в их понимании своей роли, целей и задач, которые они должны выполнить на вверенных им территориях», – сказал Килинкаров.

«Единственное, что меня радует в этой ситуации, что будет осуществляться контроль и даваться оценка действиям. Это раньше можно было – это моя сфера ответственности, это не моя сфера ответственности. Сейчас уже есть люди, которые несут прямую ответственность за всё то, что происходит на этих территориях, и это большой плюс.

Обратите внимание: всё, что было в нарушение законодательства РФ в отношении мобилизации на территории РФ – исправлено. Я хочу, чтобы точно так же на территории Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областях – все ошибки, которые были допущены, были исправлены. Чтобы ни один студент, который должен сидеть за партой, не воевал на фронте, так же, как и во всей РФ.

Всё, что было в нарушение законодательства РФ в отношении мобилизации, на территории РФ исправлено. Я хочу, чтобы точно так же на территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской области – все допущенные ошибки были исправлены. Чтобы ни один студент, который должен сидеть за партой, не воевал на фронте, так же, как во всей РФ.

Есть вещи, которые нужно привести в соответствие, иначе принципа этой справедливости люди не ощутят. Они хотят жить в другой стране. У них опыта жизни в рамках РФ нет. Если на старте кто-то позволяет себе действовать вне закона, вне конституции, наплевав на всё это, надо принимать кадровые решения. По-другому там быть не должно. Потому что это в конечном итоге отображается на настроениях людей, которые выстрадали, ждали», – добавил экс-депутат.