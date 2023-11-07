Экс-депутат Рады объяснил, почему Зеленскому – лучше уйти по-хорошему

Президента Украины Владимира Зеленского сильно злит приближение выборов и рост рейтинга главкома Валерия Залужного. Поэтому он перешел с ним едва ли не в открытый конфликт в надежде избежать проведения выборов. Но если власть не будет сменена таким путем, «западные партнеры» запустят свою обкатанную технологию в виде госпереворота – в этом случае исход Зеленского будет печальным.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил бывший депутат Верховной рады, член движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.

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«Ошибочно думать, что противостояние Зеленского и Залужного – это раскол… нет никакого раскола, просто не было никогда единства, была навязанная иллюзия единства. С приближением возможных выборов это стало более очевидным. Все больше появляется людей, высказывающих альтернативную общей линии Офиса президента позицию. Это сильно раздражает Зеленского, отсюда эта истерика и, как следствие, – ошибочное восприятие реальности. Зеленский думает, что в его силах определять, проводить выборы или нет, на самом деле – это зависит не от него, а от позиции западных хозяев. Если будет необходимость проводить выборы, то их проведут, а с Зеленским или без – для них это не имеет значения», – отметил эксперт. «Для Зеленского выборы – это мягкий и гуманный вариант переформатирования украинской власти, и, если Зеленский не приемлет такой вариант, будет реализован другой, более жёсткий. В бурной фантазии американцев в части переворотов – сомневаться не нужно, они это демонстрировали не раз. Внутренняя напряжённость будет только нарастать, и то, что сейчас пугает Зеленского, на самом деле покажется лепетом новорожденного младенца, по сравнению с тем, что ждёт нынешнюю власть в ближайшие полгода. Это только начало, а конец будет печальный, можете в этом не сомневаться», – заявил Килинкаров.