Экс-депутат Рады объяснил предательство верхушки УПЦ

Нынешняя ситуация с Православной Церковью на Украине, от которой требуют перейти в раскольничью «ПЦУ», фактически пересекается с историческим примером навязывания поляками униатства, когда иерархи подписали Унию, а народ был – против.

Об этом в эфире канала «Царьград» рассказал первый спикер парламента Новороссии, экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы видите эти обыски, которые происходили, шельмование в СМИ священников и так далее. Но пошла обратная связь. Он (Зеленский – ред.) увидел, что люди, солдаты, население не очень положительно это всё восприняли. Где-то на Западной Украине нормально. Я думаю, что он не отказался от своей идеи полностью убрать Московский Патриархат, захватить святыни и так далее, он просто понял, что с наскока не получится. Он начнёт, как короед, подтачивать веру, отношение людей к Церкви. Будут всё время выходить фильмы, передачи, новости, и когда он увидит, что настроение поменяется, или хотя бы снизится отрицательное отношение, точнее, вместо сильного будет легко отрицательное отношение, он тогда перевернёт эту корзину и зайдёт в Лавру. Одновременно, конечно, идут переговоры с иерархами церковными, идёт давление, идут обещания. Работают разными способами», – рассказал Царёв.

Он также привёл историческую аналогию.

«У нас в Украине уже такое было. У нас, когда поляки навязывали униатскую веру, на Западной Украине первыми сдавались церковные иерархи. Они были готовы переходить, мол, всё остаётся, молитвы такие же, всё такое же, только теперь папа римский у них руководитель. И всё, и давление уходит, и так далее. И тогда прихожане сами начали создавать братства при каждой церкви, которые не давали священникам сдаться и предать», – напомнил экс-депутат.

«И когда пришли немцы, они поддержали униатскую церковь, и униатская церковь признала Гитлера. А когда наши пришли, все церкви позакрывали. Остались единицы священников, которые несли этот крест и веру, их и в тюрьмы закрывали. Подавляющее большинство, практически все перешли в Православие», – добавил Царёв.