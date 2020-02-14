Экс-депутат Рады объяснил, зачем Зеленский дал полную свободу неонацистам

14.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда нарочно поддерживают вседозволенность украинских националистов, таким образом, сознательно заполняя ими нишу, которую может занять серьезная конструктивная оппозиция.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В отношении националистов: как вы думаете, почему эти люди регулярно появляются на украинском телевидении? Неужели кто-то считает, что на самом деле националисты противостоят Зеленскому?

Они являются частью этой власти! Именно власть, позволяя им выходить в СМИ, фактически заполняет националистами нишу оппозиции, для того, чтобы показать, что если не мы, то вот эти безбашенные. То есть, мы можем делать что захотим, вы нас не критикуйте и не трогайте, потому что если нас собьют, то придут вот эти.

Именно в этом заключается идея, и не просто так эти люди попадают в СМИ, и именно поэтому против них не возбуждаются уголовные дела, именно поэтому их отпускают из зала суда, именно поэтому у них есть преференции, и они действуют вне закона, потому что это им напрямую позволяет делать власть…

Это составная часть нынешней украинской власти, в этом заключается стратегия удержания власти, поэтому они так себя ведут», – заявил Килинкаров.