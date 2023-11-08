Экс-депутат Рады рассказал, как посланница США будет драть долги с Украины

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Новым главой Фонда госимущества Украины станет Виталий Коваль.

Представление о его назначении внес в Верховную раду премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сейчас Коваль занимает должность губернатора Ровенской области. Это один из «старожилов» президентской команды – на должность главы области его назначили еще в сентябре 2019 года.

Главной задачей Коваля станет поиск активов, которые можно национализировать в Фонд, а после – отдать кредиторам.

Именно для этого США назначили в Киев своего спецпредставителя по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Верховной рады, член движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.

Пенни Притцкер займется поиском денег для восстановления экономики Украины. Она – член одной из богатейших семей США, их предки происходят из села Великие Прицки под Киевом. Они эмигрировали в 1880-х из-за еврейских погромов.

«Конечно, искать деньги в Украине дело интересное, но малоэффективное, а вот заняться перераспределением собственности под эгидой восстановления справедливости, деолигархизации и борьбы с коррупцией – это тема рабочая. Есть у кого, и, главное, что забирать. Ну как забирать – конечно, вернуть через Фонд госимущества государству, ну а потом снова его продать. В конце этой нехитрой цепочки появляются те самые деньги, которые приехала искать госпожа Прицкер. Что для этого нужно? Правильно, назначить своего руководителя Фонда госимущества. И, по всей видимости, такую кандидатуру нашли – новым главой Фонда госимущества будет Виталий Коваль. Его, конечно, можно считать условно человеком Зеленского – как-никак продержался 4 года на должности главы Ровенской области. Это значит, покладистый, исполнительный, без амбиций, а другие там не засиживаются. Резюмируя, русские активы в Украине, имущество олигархов, правда не всех, национализировать, затем реализовать, получить деньги в казну и… вернуть кредиторам долги. А кто у нас кредиторы, думаю объяснять не нужно. Вот, госпожа Прицкер совместно с Фондом госимущества, этим и займётся», – заключил Килинкаров.