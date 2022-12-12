Экс-депутат Рады рассказал, как за две минуты прекратить гонения на Православие

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Необходимо нанести ракетный удар по Верховной раде в тот момент, когда депутаты будут голосовать за антиправославные законопроекты.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной рады из Одессы Игорь Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не можем не понимать: не защитим церковь, не защитим христианство, Россию потеряем. Это – очевидные вещи. Идёт война на уничтожение. Как очень просто пресечь гонение на православие на Украине? На следующей неделе в Верховной раде Украины будет голосоваться закон о запрете действий РПЦ, если в эту минуту по этому сборищу будет нанесён ракетный удар, который уничтожит ВР и всю нечисть, которая там соберётся, гонения на Православие прекратятся на второй минуте, хоть на какое-то время. По-другому с ними разговаривать нельзя», – призвал Марков.