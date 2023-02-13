Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленского удалось превратить в Порошенко

Анатолий Лапин.  
13.02.2023 10:36
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Русофобия, Украина


Зеленский за несколько лет своего правления стал националистом и перехватил лозунги, своего предшественника Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-депутат Верховной рады, участник карательной операции в Донбассе и нынешнего противостояния с Россией Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Зеленский за несколько лет своего правления стал националистом и перехватил лозунги, своего предшественника Петра...

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Лапин с удовольствием констатировал, что националистам удалось поставить Зеленского на свой курс отказа от отношений с Россией.

«Зеленский уже озвучил три главных постулата нашей государственности – армия, язык, вера. В Лавру СБУ зашло, про язык уже никто ничего не спорит, армия – наш рулевой. Все признали, и он это озвучил. Потому это позитивно», – сказал украинский военный.

«Я это называю, есть такое хорошее слово, «тяжесть власти». Это когда корабль идет, и уже независимо от фамилий чиновников, президентов, премьеров и так далее, корабль идет туда.

Просто каждый из них видит свои механизмы, как туда быстрее дойти, но уже никто не думает про многовектороность, когда мы не знаем, куда лупить, или про биполярный мир, то есть: «Мы не хотим быть с Америкой, мы очень любим Россию». То есть, такого уже нет и это позитивно», – заявил Лапин.

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