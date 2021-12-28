Экс-депутат Рады: «Россия увеличивает славянское население за счёт Украины»
Украина «бесплатно подарила» РФ 600 тысяч человек, за счёт которых Россия остановила сокращение славянского населения.
Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-глава бюро Интерпола на Украине Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На протяжении первых лет существования Украины, я помню – одним из основных наших инвестиционных слоганов было то, что на Украине высококвалифицированная и очень недорогая рабочая сила.
Вот, теперь вся эта «высококвалифицированная и очень недорогая рабочая сила» ремонтирует крыши в Праге, выносит, помогает хирургам, моет полы в Португалии и работает на стройках и на добыче нефти и газа в России. Вот это всё то, что добилась за эти 30 лет наша страна», – констатировал Куликов.
«К сожалению, наши люди, и это тоже надо говорить правду, с Донбасса едут и получают социальные гарантии – лечение, учение и всё остальное, в Россию. Россия сделала вывод. В России есть большая проблема – это сокращение славянского населения, большая проблема – увеличение населения азиатского и кавказского. Это большая демографическая яма, о которой Россия говорила.
Но за год буквально Россия увеличила и стала в демографическом плюсе, увеличила славянское население на 600 тысяч человек, а одна страна, я знаю какая, этих людей просто бесплатно подарила», – добавил экс-депутат.
Спасибо!
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