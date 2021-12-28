Экс-депутат Рады: «Россия увеличивает славянское население за счёт Украины»

Украина «бесплатно подарила» РФ 600 тысяч человек, за счёт которых Россия остановила сокращение славянского населения.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-глава бюро Интерпола на Украине Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На протяжении первых лет существования Украины, я помню – одним из основных наших инвестиционных слоганов было то, что на Украине высококвалифицированная и очень недорогая рабочая сила.

Вот, теперь вся эта «высококвалифицированная и очень недорогая рабочая сила» ремонтирует крыши в Праге, выносит, помогает хирургам, моет полы в Португалии и работает на стройках и на добыче нефти и газа в России. Вот это всё то, что добилась за эти 30 лет наша страна», – констатировал Куликов.