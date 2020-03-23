Экс-депутат Рады советует крымчанам держаться подальше от зараженной Украины

23.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Крымчанам нужно воздержаться от поездок на Украину, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

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По словам политика, на Украине разрушена вертикаль власти, отсутствует система здравоохранения и адекватные меры по борьбе с пандемией.

«На месте крымчан, видя то, как все происходит в Украине, какой там хаос, проблемы с медицинскими препаратами, с масками и другими принадлежностями, я бы рекомендовал воздержаться от поездок в Украину. Там на сегодняшний день хаос, президент не понимает, что делает, а президентом уже Аваков руководит. Минздрав свои функциональные обязанности не выполняет. На месте крымчан я не садился бы одной попой на два кресла и воздержался бы от поездок. Ну и самое главное – носить маски, мыть руки часто и так далее.

Что касается Украины, то внимательно следите за новостями и воздержитесь от поездок туда. Вообще, проблем от Украины будет еще очень много. Первая проблема – это украинская власть, вторая проблема – хаос, который они сотворили на территории страны. От этого будет страдать не только Россия, но и Белоруссия, Молдавия и другие страны. Не дай Бог, конечно, но вполне вероятно, что очаг там может быть очень серьезным», – заявил Журавко.