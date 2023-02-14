Экс-депутат Рады Тетерук обвинил Запад в неспособности испугать Россию

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Западу нужно меньше хвастаться тем, что он передает Украине, создавая кликабельные заголовки для пропаганды, а больше реально заниматься передачей оружия.

Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявил экс-депутат Верховной рады, участник карательной операции на Донбассе Андрей Тетерук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Тетерука, объявляя о планах передать Украине то или иное оружие, Запад пытается догнать вчерашний день, но не пугает Россию.

«Я не хочу комментировать громкие заявления, они обычно для кликабельных заголовков в новостях. Если вы что-то готовите, то подготовьте надлежащим образом, реализуйте, а потом скажите: «Вот, была классная работа, посмотрите на результат». А так заранее сотрясать воздух, а потом хвастаться каким-то пшиком – не взрослое поведение. Я считаю, что во время войны хайповать на таких вещах – это абсолютно несерьезная вещь»,- сказал политик.

«Сделайте качественно, доведите до пути, потому что большинство той работы, которую мы сейчас в спешке пытаемся осуществить, нужно было делать в 21-м году, когда западные аналитики, западные президенты, в том числе США, Джо Байден предупреждал об опасности. Но мы тратили время, хотя это была лучшая возможность требовать: «Окей, вы говорите, что опасность серьезная и реальная – давайте нам оружие». А теперь мы пытаемся догнать вчерашний день, а самое главное, пытаемся врага запугать. Врага точно не пугают такие заявления – его пугают потери, которые он несет на линии фронта, а эти потери обычно сопровождаются потерями украинских военных», – заявил Тетерук.