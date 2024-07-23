Экс-депутат Рады: «Уплачено… «контрнаступ» ВСУ начнётся в самое ближайшее время»

Максим Столяров.  
23.07.2024 17:40
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Киев нахватал на улицах уже достаточное количество украинцев и готов по требованию США бросить их в новое контрнаступление, которое неизбежно закончится очередной трагедией для ВСУ.

Об этом  на канале партии «СР – За Правду» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев нахватал на улицах уже достаточное количество украинцев и готов по требованию США бросить...

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«Расслабляться не нужно, в тылу формируются серьёзные бригады, и идея, изначально заложенная в предмет договора между Украиной и США, никуда не делась: мы вам даём финансирование и оружие, вы должны достичь тактического успеха на поле боя. Какой ценой – нас не интересует, сколько вы положите украинских солдат, нас мало волнует.

Я убеждён, что в самое ближайшее время, вне зависимости от понимания бесперспективности этого дела, они всё равно пойдут в это контрнаступление», – сказал Килинкаров.

По его мнению, «контрнаступ» может начаться на «двух-трёх направлениях».

«Самое перспективное для американцев – Южное направление, всё, что касается моря – Крым, Приазовье – это всё в сфере их интересов. И они без всякого сомнения этих людей, которых похватали на улицах, а похватали их достаточно много, бросят на какое-то направление и будут пытаться реализовать этот успех. Кроме трагедии – ничем это не закончится. Но кого это волнует, деньги уплачены», – добавил экс-депутат.

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