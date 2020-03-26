Экс-депутат Рады в ужасе от нехватки тестов и реальной статистики по коронавирусу

26.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинская власть скрывает реальное количество заразившихся и жертв коронавируса.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил праворадикал, экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Мосийчука, в стране катастрофически не хватает тестов на определение коронавируса.

«Я обвиняю власть в сокрытии реального положения вещей с коронавирусом, в сокрытии количества заболевших, в сокрытии количества погибших именно от коронавируса. Почему я это делаю и почему это делает власть? На самом деле, я обвиняю потому, что факты говорят сами за себя. Каким образом скрывают? Скрывают потому что подают статистику, людей не тестируют.

Прибыли 250 тысяч тестов в Украину, а когда и что вы слышали, сколько людей протестировали на коронавирус в вашем городе, в вашем райцентре, в областном центре, в столице в конце концов? Сколько тестов использовано и на кого они использованы? Я, например, знаю, что по состоянию на вчера 50 больных с подозрением на коронавирус находились в Ивано-Франковской больнице и их не тестировали. То же самое в Тернопольской больнице, то же самое во многих других больницах. Тестов катастрофически не хватает», – заявил Мосийчук.