Экс-депутат Рады в ярости: «В эфире BBC Украине предложили сдаться»
В Британии и других западных странах крупные СМИ якобы подыгрывают кремлёвской пропаганде.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявила глава комитета по иностранным делам Верховной рады прошлого созыва Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я только что вернулась из Лондона, и могу рассказать о своём участии в программе BBC. Передо мной включили представителя российской Госдумы и Евгения Попова, который продолжал все месседжи Путина.
И журналистка поставила мне вопрос – не пора ли нам сдаваться? Потому что оружия критически мало, США не голосуют за выделение финансовой помощи, Орбан блокирует пятьдесят миллиардов», – возмутилась Гопко.
Она подчеркнула, что такая же ситуация по всем западным странам.
«Это не только в США, но в Британии, и в других странах мы видим, как медиа подыгрывают российским нарративам: что победить мы не сможем, что мы истощены, что у русских перевес и по людям, и по оружию, и по финансам. А наши союзники в то же время не имеют чёткой стратегии победы Украины», – подытожила украинский депутат.
Спасибо!
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