В Британии и других западных странах крупные СМИ якобы подыгрывают кремлёвской пропаганде.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила глава комитета по иностранным делам Верховной рады прошлого созыва Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я только что вернулась из Лондона, и могу рассказать о своём участии в программе BBC. Передо мной включили представителя российской Госдумы и Евгения Попова, который продолжал все месседжи Путина.

И журналистка поставила мне вопрос – не пора ли нам сдаваться? Потому что оружия критически мало, США не голосуют за выделение финансовой помощи, Орбан блокирует пятьдесят миллиардов», – возмутилась Гопко.