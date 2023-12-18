Экс-депутат Рады в ярости: «В эфире BBC Украине предложили сдаться»

Вадим Москаленко.  
18.12.2023 15:18
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, СМИ, Украина


В Британии и других западных странах крупные СМИ якобы подыгрывают кремлёвской пропаганде.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила глава комитета по иностранным делам Верховной рады прошлого созыва  Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Британии и других западных странах крупные СМИ якобы подыгрывают кремлёвской пропаганде. Об этом...

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«Я только что вернулась из Лондона, и могу рассказать о своём участии в программе BBC. Передо мной включили представителя российской Госдумы и Евгения Попова, который продолжал все месседжи Путина.

И журналистка поставила мне вопрос – не пора ли нам сдаваться? Потому что оружия критически мало, США не голосуют за выделение финансовой помощи, Орбан блокирует пятьдесят миллиардов», – возмутилась Гопко.

Она подчеркнула, что такая же ситуация по всем западным странам.

«Это не только в США, но в Британии, и в других странах мы видим, как медиа подыгрывают российским нарративам: что победить мы не сможем, что мы истощены, что у русских перевес и по людям, и по оружию, и по финансам. А наши союзники в то же время не имеют чёткой стратегии победы Украины», – подытожила украинский депутат.

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