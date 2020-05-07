07.05.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Экс-депутат Рады: За расстрел детей Донбасса – загнать в котёл и уничтожить выродков Зеленского


Увеличение обстрелов мирных кварталов Донбасса со стороны украинских подразделений и участившиеся жертвы среди детей говорят о том, что пора этот шестилетний ужас войны останавливать, в том числе самым жёстким образом.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

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«Я и ранее говорил, что Зеленский недоговороспособный человек, и он будет вести линию войны, как и Порошенко. Нельзя договариваться с выродками, которые нарушают все договоренности, как ранее на себя взятые, так и уже при Зеленском.

Минские соглашения фактически не работают, Нормандский формат не работает. Заокеанские партнёры и их сателлиты продолжают своё чёрное дело – науськивать Украину и сегодняшнее правительство Украины против Донбасса, от этого страдают мирные граждане и, в первую очередь – дети.

Считаю, что нужно делать принуждение к миру, и в данный момент, как бы это ни было печально, так как я есть украинский политик, я считаю, что пора уже жёстко ответить этим карателям. Просто, либо их в котел загнать, либо расстрелять, как они расстреливают мирных граждан Донбасса и детей», – заявил Журавко.

«Для меня Зеленский сегодня является просто кровавым клоуном, убийцей, который войдёт в историю как кровавый человек из «95-квартала», который предал свои обещания. Он предал народ, он есть тот же самый чужеземец, который будет выполнять команды боссов.

Это делается для напряжения ситуации между Россией и Украиной, специально. Поэтому, несмотря на коронавирус, несмотря на экономические проблемы в мире, всё это будет продолжаться. Просто уже пришло время этим карателям жёстко ответить. Шесть лет идёт эта страшная война, её надо останавливать, иначе будет плохо всем в будущем», – добавил бывший депутат.

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