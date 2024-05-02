Экс-депутат Рады задалась вопросом: «Сможем ли мы пережить зиму?»

Вадим Москаленко.  
02.05.2024 20:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Россия будет уничтожать украинскую энергетику до такой степени, чтобы она не смогла подготовиться к отопительному сезону.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила бывшая депутат Верховной рады Украины Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия будет уничтожать украинскую энергетику до такой степени, чтобы она не смогла подготовиться к...

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«Мы сейчас видим, насколько Россия усовершенствовала свои удары по объектам энергетической инфраструктуры – это и теплостанции, электростанции, газопроводы.

То есть, Россия хочет очень красиво сделать: она бьет сейчас, но наносит такой ущерб, который невозможно будет восстановить. Потому что будет даже не то, что недостаточно генераторов или трансформаторов, а недостаточно времени, чтобы их установить и чтобы фактически подготовиться к осенне-зимнему сезону 24-25», – сказала экс-депутат.

«И потом Россия скажет: «Мы же не бьем ракетами, это вот украинцы не готовились к зиме, это их проблемы». И мне кажется, надо готовиться, что они будут применять тактику как в Алеппо – полное уничтожение объектов энергетической и гражданской инфраструктуры в Харькове и другие прифронтовые городах

И сможем ли мы в условиях и блэкаутов, и отключений пережить эту зиму? Мне кажется, что время подготовки уже сейчас должно быть», – рассуждала она.

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