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Украина пытается спрятать военные арсеналы в густонаселенных районах мегаполисов, а после прилетов, когда страдают жилые дома, использует ситуацию для обвинений России.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мосийчук обратил внимание на последний удар по городку Вишневое под Киевом, где в результате детонации, по официальным сообщениям, уничтожено пять улиц и разрушено 200 домов.

Кроме того, он напомнил, что по СМИ разошлась «красивая для Зеленского картинка» в киевском районе Виноградарь, где рухнула половина подъезда в жилом доме.

Экс-депутат подчеркнул, что рядом находился детсад и гаражный кооператив, на месте которого теперь воронка.

«Эту всю территорию, особенно детсада, оцепила СБУ с участием спецподразделения ГУР. И никого туда не допускали. Местные жители оговорят, что-то в подвалах хранилось… Но тут второй момент еще. Вчера все ракеты, кроме тех, что задели жилые дома, достигли целей: энергетика, сборка дронов, хранение чего-то военного, место пребывания четырех управлений ГУР и так далее… И это свидетельствует, что жилые микрорайоны наших украинских городов властью используются как прикрытие для хранения боеприпасов, что категорически перечит международным конвенциям», – заявил экс-депутат.

При этом он подчеркнул, что ситуацию в своих целях использовал диктатор Зеленский в Анкаре на форуме оборонных технологий.