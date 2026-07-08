Экс-депутат Рады: «Жилые микрорайоны Украины используются как живой щит для хранения боеприпасов»
Украина пытается спрятать военные арсеналы в густонаселенных районах мегаполисов, а после прилетов, когда страдают жилые дома, использует ситуацию для обвинений России.
Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Мосийчук обратил внимание на последний удар по городку Вишневое под Киевом, где в результате детонации, по официальным сообщениям, уничтожено пять улиц и разрушено 200 домов.
Кроме того, он напомнил, что по СМИ разошлась «красивая для Зеленского картинка» в киевском районе Виноградарь, где рухнула половина подъезда в жилом доме.
Экс-депутат подчеркнул, что рядом находился детсад и гаражный кооператив, на месте которого теперь воронка.
«Эту всю территорию, особенно детсада, оцепила СБУ с участием спецподразделения ГУР. И никого туда не допускали. Местные жители оговорят, что-то в подвалах хранилось…
Но тут второй момент еще. Вчера все ракеты, кроме тех, что задели жилые дома, достигли целей: энергетика, сборка дронов, хранение чего-то военного, место пребывания четырех управлений ГУР и так далее… И это свидетельствует, что жилые микрорайоны наших украинских городов властью используются как прикрытие для хранения боеприпасов, что категорически перечит международным конвенциям», – заявил экс-депутат.
При этом он подчеркнул, что ситуацию в своих целях использовал диктатор Зеленский в Анкаре на форуме оборонных технологий.
«Наш украинский Василий Голобородько купался в лучах славы. Вижу, аж молодеет на глазах от того, что ему аплодируют. Несколько лидеров стран там было, заинтересованных в торговле оружием», – резюмировал Мосийчук.
English version :: Читать на английском Экс-депутат Рады: «Жилые микрорайоны Украины используются как живой щит для хранения боеприпасов»
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: