Экс-депутат Верховной рады отреагировал на Парад Победы без мавзолея Ленина

24.06.2020, Киев, Игорь Петров

Парад Победы в Москве ничего не потерял от того, что на нем не было президента Украины Владимира Зеленского, но общее впечатление было в какой-то степени испорчено тем, что мавзолей снова задрапировали.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Георгий Крючков, народный депутат Украины 3 и 4 созывов, экс-глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

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«От того, что на парад не поехал Зеленский, парад не пострадал. Зеленский вообще пошел вразнос, просто удивляешься, как можно говорить такое, как он говорит. Но это неважно. Важно то, что у нас все хуже и хуже перспективы урегулирования конфликта на востоке.

Парад – это дань подвигу нашего народа. Для меня это очень важно. Это святое дело, мы отстояли страну, свергли фашизм, освободили Европу. Но меня покоробило то, что Мавзолей, как всегда, задрапировали. Ретушировать историю – неправильно.

Это обидно и это заставляет плохо думать о себе. Мавзолей – это история. Зачем его драпировать?», – недоволен Георгий Крючков.