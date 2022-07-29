Экс-депутат ВС СССР: «Странная война. Где авиация на херсонском направлении?»

29.07.2022  11:56 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина, Херсон
Новости Украины

Россия должна срочно задействовать фронтовую авиацию на херсонском направлении, чтобы стереть с земли украинские формирования, наносящие удары по инфраструктурным и военным объектам в Херсонской области.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил бывший депутат Верховного Совета СССР и Госдумы РФ, военный авиаинженер Виктор Алкснис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна срочно задействовать фронтовую авиацию на херсонском направлении, чтобы стереть с земли украинские...

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По мнению Алксниса, российская группировка в этом регионе находится в уязвимом положении после повреждения Антоновского моста.

«Необходимо сейчас срочно принимать меры по спасению, подчеркиваю, уже по спасению нашей группировки на Правобережье, и, в первую очередь, туда надо бросать всю авиацию, которая у нас есть. Поднимать ее в воздух и разнести в пух и прах все оперативные тылы украинской армии, все там вычистить…

С учетом превосходства российской авиации, тем более, в степной местности, а там как раз Херсон – ровная местность, там нет лесов, негде укрыться, конечно же, судьба украинских войск будет решена за пару дней.

Но почему ничего этого не делается, почему наша авиация не разносит в пух и прах эти воинские части украинские, которые сейчас продвигаются к фронту, чтобы бить нашу группировку на берегу Днепра? Почему? Не знаю. Странная война», – заявил Алкснис.

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