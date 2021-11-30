Экс-депутат ЗакС предложила чиновникам Смольного уйти в отставку после снежного коллапса

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Экс-депутат ЗакСа Петербурга Елена Бабич предложила чиновникам из Смольного, отвечающим за организацию уборки улиц от снега, подать в отставку. По словам бывшего парламентария, еще во время ее работы город закупил большое количество спецтехники, однако она простаивала, так как на ней некому было работать.

Бабич отметила, что недавно вернулась из Дубая, который поразил ее чистотой и благоустроенностью, и ее огорчила обстановка в Северной столице, которой руководит губернатор Александр Беглов.

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«Закупается очень много техники. Более того, сейчас даже можно закупить роботов, которые будут убирать этот снег. Но у нас просто какой-то каменный век — мы не знаем, как убрать наш любимый город от осадков», — отметила экс-депутат ЗакСа.

Также она обратила внимание на одинаковые проблемы, возникающие ежегодно. В частности, это касается использования зимой вредных реагентов и куч не вывезенного снега.

«Все мы мучаемся — я не знаю людей, которые не мучаются зимой от соляных смесей и неубранного города, от гор этого грязного снега. Но воз и ныне там: каждую зиму мы сталкиваемся с одной и той же проблемой – город не готов к зиме. Но почему?» — возмутилась Бабич.