Экс-депутата Рады, поддержавшего Донбасс, будут судить по статье «терроризм»

05.04.2021, Херсон, Михаил Рябов

Новости Украины

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, являющийся инвалидом I группы и вынужденный покинуть родную Херсонскую область после государственного переворота на Украине, может первым из экс-парламентариев оказаться осужденным по статье «терроризм» – которую ему инкриминирует СБУ после поездок в ЛДНР за осуждение действий украинской карательной группировки.

Городской суд Херсона уже провел «предварительное заседание» и удовлетворил ходатайство прокурора о проведении процесса без присутствия обвиняемого (надо полагать, что «свидетели» также будут отсутствовать или же окажутся из числа «предоставленных» СБУ – такого же «защитника» уже назначило Журавко украинское государство). По информации «ПолитНавигатора», следующее заседание суда должно состояться в середине апреля.

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Сам Журавко благоразумно на судилище приезжать не намерен. Его бизнес давно разгромлен, а имущество отобрано. «У меня осталась только инвалидная коляска», – невесело шутит политик. Седьмой год ему приходится в тяжелых условиях жить в Подмосковье. Несмотря на проблемы со здоровьем, Журавко ведет активную деятельность – публикует разоблачающие материалы о режиме, захватившим власть на Украине.

Интересно, что при этом к судебной расправе над оппозиционным политиком оказались равнодушны все т.н. «правозащитные организации».