Экс-диктатор Черногории грозит новым властям страны кровной местью

Алексей Топоров.  
23.04.2024 20:34
  (Мск) , Подгорица
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Балканы, Дзен, Конфликт, Кризис, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Черногория


Бывший президент Черногории, порядка трех десятилетий безраздельно властвовавший страной, Мило Джуканович отреагировал на арест людей из своего круга: в прошлом прокурора Миливое Катнича и высокопоставленного полицейского функционера Зорана Лазовича.

В интервью «Антене М» он пригрозил кровной местью своим обидчикам в случае собственного ареста, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший президент Черногории, порядка трех десятилетий безраздельно властвовавший страной, Мило Джуканович отреагировал на арест...

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«Сильно ошибается тот, кто ликует, видя наручники на чужих руках, не думаю, что завтра в наручниках не может оказаться он сам», – заявил Джуканович.

По его словам, аресты Катнича и Лазовича – это «реваншизм и возрождение черногорских традиций кровной мести».

«Мы живем в сильно отравленной атмосфере… Почему я об этом предупреждаю? Черногорское общество – это общество кровников. Это характерно не только для албанских общин, которые по большей части связаны с кровной местью. Следует помнить, что в самом сердце Черногории, в Катунской Нахии, уже более 200 лет продолжается кровная месть между некоторыми старочерногорскими семьями», – напомнил бывший черногорский диктатор.

По словам Джукановича, те, кто этого не знает, не понимают, насколько это опасно, когда вашей единственной политикой после прихода к власти становится реваншизм.

«Реваншизм – это всего лишь политическое название мести. Это означает, что нет осознания того, что следует подвести черту под черногорской практикой мести», – разглагольствовал экс-президент.

Мило Джуканович находился на вершине власти в Черногории с 1991 по 2023-й годы. Однако его политический закат начался в 2020 году, когда большинство в парламенте, а впоследствии и правительство, сформировали оппозиционные его режиму силы.

Именно политика Джукановича предательски отколола Черногорию от Сербии, направила страну на прозападный вектор развития: при нем она вступила в НАТО, признала Косово, разорвала исторические связи с Россией.

Однако попытка Джукановича запретить на своей территории каноническую СПЦ в пользу раскольничьей ЧПЦ обернулась провалом. Видя массовое возмущение черногорцев, Запад поддержал умеренную прозападную оппозицию и не стал мешать свержению коррумпированного и полукриминального режима Джукановича.

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