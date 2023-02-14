Экс-директор ЦРУ призвал закрыть тему развала России

Анатолий Лапин.  
14.02.2023 10:22
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США


Тему насильственной смены власти в России нужно отставить в сторону.

Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявил экс-директор ЦРУ, генерал армии США Дэвид Петреус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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По мнению Петреуса, говорить о развале РФ или госперевороте не стоит, как и заниматься этим процессом в целом, потому что ни к чему хорошему для США это не приведет.

«Думаю, что дискуссии на эту тему следует отложить в сторону. Мы уже занимались сменой власти достаточно долго. Я воевал в двух войнах, которые имели целью смену власти. Не всегда выходит так, как ты надеешься. Мы видели, что произошло во время «Арабской весны» – ничем хорошим не закончилось», – сказал генерал.

«Мы не обязательно хотим увидеть развал Российской Федерации со всеми возможными последствиями, я не очень хотел бы говорить о возможной насильственной смене власти. Это, кстати, может иметь обратный эффект в России, это может позволить Путину объединить его государство вокруг себя, потому что он может сказать, что США и Запад хотят отстранить его от власти, и это может быть контрпродуктивным. Я думаю, что это достаточно чувствительная тема, которую лучше оставить без обсуждения», – заявил Петреус.

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