Экс-директора Севастопольского морского завода обвинили в госизмене

22.10.2019

Украинский юрист Андрей Портнов третий раз за пять лет направил в СБУ заявление о государственной измене руководителя принадлежавшего в 2014-м году экс-президенту Петру Порошенко Севастопольского морского завода, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Портнов сообшщил в своем телеграм-канале.

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“Директор завода Порошенко Константин Картошкин после начала оккупации Крыма признал юрисдикцию России в украинском Крыму и вступил в официальную переписку с российскими властями, называвшими в своих запросах Севастополь городом федерального значения. Менеджер Порошенко направлял в Москву отчётность завода, чем создавал дополнительные условия для сдачи украинских интересов и ухудшения обороноспособности Украины.

Вскоре Порошенко назначил фигуранта главой крупнейшей военной компании Украины Зоря-Машпроект, где он и протрудился на государственном довольствии до последнего времени”, – написал Портнов.

По его мнению, после смены руководства СБУ ничего не мешает “спросить у Порошенко и второго соучастника, как они со своим преступным кублом поживают, зачем они признали Крым российским и не будет ли он любезен кроме ГБР начать посещать ещё и СБУ”.