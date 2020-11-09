09.11.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Украина
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Экс-доверенное лицо Лукашенко: «Был потрясен объятиями с кровавым Порошенко»


В последние годы в Белоруссии начала процветать откровенная русофобия, а глава государства начал заигрывать с националистами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил известный белорусский киноактер, бывшее доверенное лицо Александра Лукашенко на президентских выборах-2006 Владимир Гостюхин.

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Издание поинтересовалось, почему Лукашенко не признает российский статус Крыма.

«Попытка быть и с Западом, и с Востоком – мне не понравилась. Опасная штука. И сейчас он на эти грабли наткнулся. Ведь что этим студентам преподают в университетах? Что Россия – чужое государство. Он начал заигрывать с этими нациками», – сказал актер.

«Еще я был потрясен, когда Александр Григорьевич обнимался с кровавым Порошенко. А в последние годы, извините, здесь начала процветать откровенная русофобия. Был период, когда в самолетах объявляли на английском и белорусском. Сейчас, к счастью, объявляют и на русском…», – добавил Гостюхин.

Также он рассказал, как Лукашенко потерял нюх и потерял обратную связь с народом.


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