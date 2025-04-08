Экс-гауляйтер Тука: Трамписты не вернут «допомогу», пока сами не уберём Зеленского
Окружение Дональда Трампа готовит кампанию по «двойному шантажу» Зеленского и украинского «суспильства».
Об этом на канале «Прямой» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мои коллеги из американских think tank предложили свой сценарий, каким образом Трамп будет осуществлять давление на Зеленского, если он не согласится на предложенные требования, в первую очередь, в непубличной плоскости во время личных или телефонных переговоров.
Трампом будут использованы одновременно несколько направлений. Первое – обвинение лично Зеленского в том, что он не хочет мира. Это уже было, казалось бы, отошло, но к этому вернутся.
Параллельно будут вбрасываться тезисы о сплошной коррупции на Украине, тоже было, и, к сожалению, актуальность не исчезла. Это будет усилено теми компрометирующими документами, которые есть в распоряжении правительства США относительно банковских трансферов», – вещал Тука.
«И третий тезис, всё это приблизительно одновременно будет происходить, он будет, скорее всего, исходить не напрямую от Белого дома, а или из закулис, или от каких-то массовых экспертов.
Этот тезис будет заключаться в следующем: если Украина сменит руководителя, то тогда США вернутся к вопросу о поддержке и предоставлении помощи. Вот такой двойной шантаж, и это будет очень болезненно воспринято украинским обществом», – сокрушался бывший гауляйтер.
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