Окружение Дональда Трампа готовит кампанию по «двойному шантажу» Зеленского и украинского «суспильства».

Об этом на канале «Прямой» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мои коллеги из американских think tank предложили свой сценарий, каким образом Трамп будет осуществлять давление на Зеленского, если он не согласится на предложенные требования, в первую очередь, в непубличной плоскости во время личных или телефонных переговоров.

Трампом будут использованы одновременно несколько направлений. Первое – обвинение лично Зеленского в том, что он не хочет мира. Это уже было, казалось бы, отошло, но к этому вернутся.

Параллельно будут вбрасываться тезисы о сплошной коррупции на Украине, тоже было, и, к сожалению, актуальность не исчезла. Это будет усилено теми компрометирующими документами, которые есть в распоряжении правительства США относительно банковских трансферов», – вещал Тука.