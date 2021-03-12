Экс-гауляйтер Тука выяснил, за что мстят ополченцы ВСУшникам

12.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Закрытие киевским режимом оппозиционных телеканалов и санкции в отношении ряда связанных с ними украинских политиков якобы является одним из четырёх факторов, объясняющих обострение на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий», бывший боевик Автомайдана Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С моей точки зрения, нынешняя ситуация (эскалация на Донбассе – ред.) связана объединением четырёх причин, одна из которых – это санкции против Медведчука и его приспешников вместе с информационными телеканалами.

Второе направление – это реакция на ту реально тупиковую ситуацию, которая возникла в рамках ТКГ и Нормандского формата. Потому что Россия достаточно жёстко отреагировала на любые возможные сентенции будущей встречи в рамках Нормандского формата, Россия не собирается в ближайшее время рассматривать этот вопрос.

Третье направление – это, к сожалению, весна. Обычно весной происходят обострения. И четвёртое направление, я это наблюдаю, анализируя медиапространство РФ – такой антиамериканской, антиукраинской истерии, которая происходит последние месяц-полтора, я не видел со времён 2014-2015 гг. Реально истерика.

И это, по моему мнению, может свидетельствовать о том, что происходит информационный артобстрел, который обычно предшествует таким действиям», – сказал экс-гауляйтер.

«Я хочу верить в то, что в первую очередь военное командование ВСУ и верховный главнокомандующий Зеленский располагают определённой информацией и готовятся к возможным последствиям», – добавил Тука.