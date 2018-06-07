07.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Экс-генконструктор “Антонова” сообщил нерадостную новость для Украины

Россия может возобновить серийное производство сверхтяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» на Ульяновском авиазаводе, где в свое время собирались самые большие транспортные самолеты в мире.

Об этом пишет “Московский комсомолец”, ссылаясь на заявление члена президентской комиссии по вопросам развития авиации Юрия Сытника.

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Отмечается, что в Киеве заявление восприняли в штыки и сказали, что без Украины РФ не справится с такой задачей. В то же время бывший генеральный конструктор и генеральный директор “Антонова” Дмитрий Кива придерживается противоположного мнения.

По его словам, чтобы восстановить производство в Ульяновске, нужны относительно небольшие деньги.

“Это мизерные, по авиационным меркам, деньги. Примерно $100 млн, не больше. Если делать модернизацию самолета, то денег потребуется больше. Все зависит от того, какой вариант модернизации будет выбран. С моей точки зрения, это не такие большие деньги, особенно с учетом стоимости одного самолета, – сказал Кива.

Он также прогнозирует, что запуск производства не займет у России много времени.

“Два года, не больше. Документация вся есть, оснастка есть. Надо только закупить все недостающее – материалы, оборудование, запустить программу и сделать”, – подчеркнул конструктор.

При этом издание отмечает, что у России имеется опыт возобновления производства на своих заводах самолетов, которые ранее строились в бывших союзных республиках. Так, военно-транспортный самолет Ил-76 и региональный самолет Ил-114, которые строились до этого в Ташкенте, сегодня производятся в Ульновске и Нижнем Новгороде.

В свою очередь экс-главком ВКС России, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев также считает, что «производство самолётов Ан-124 в России вполне возможно и без украинского участия».

Он напомнил, что Украина эксплуатирует самолеты, построенные в советское время, в частности транспортные самолеты Ил-76 (строились в Ташкенте), штурмовики Су-25 (Улан-Удэ), Су-27 (Комсомольск-на-Амуре), и делает это без согласия и контроля российских КБ и заводов, «не имея на то никакого права».

“Бондарев считает, что возобновление серийного производства Ан-124 целесообразно, но при этом самолет будет называться по-другому.

«Это будет абсолютно новый самолет, и именно российского производства – разработанный уже нашими конструкторами. Там все будет заменено: навигация, двигатели. Поступление таких машин на вооружение России будет отвечать и требованиям эффективности, и требованиям рентабельности, и требованиям безопасности», – приводит издание слова экс-главкома ВКС.