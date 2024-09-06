Экс-генпрокурор Украины набросился на США, обвинив Белый дом в «ничтожной политике»

Анатолий Лапин.  
06.09.2024 16:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


У США тысячи «ненужных» ракет, но они отказываются выдавать их Украине, подбирая все новые причины. Это – ничтожная политика, которая дискредитирует «мирового жандарма».

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил служивший в ВСУ экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У США тысячи «ненужных» ракет, но они отказываются выдавать их Украине, подбирая все новые...

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Так Луценко прокомментировал недавнюю публикацию в рупоре американского Госдепа – издании «Foreign affairs» – призывающую «переждать Путина».

«Foreign affairs – это главное издание, которое показывает, как развивается и как планируется внешняя политика США… Автор говорит: Украина теряет много людей в ходе этой войны, а Запад, который помогает Украине, не успевает наращивать мощности производства…

У них есть десятки тысяч ракет – для них уже устаревших, а для нас – суперэффективных, и тем не менее, они придумывают все новые причины, почему не давать!», – негодовал он.

«Тем не менее, мне кажется, что автор этой статьи сказал то, как думает Вашингтон. Он говорит так: «Для того, чтобы украинцы не теряли десятки тысяч своих людей, а Запад успел наделать больше боеприпасов, тем более, с учетом вероятных противостояний еще и в Азии, стоило бы поддержать прекращение огня на Украине»…

Мой вывод – это ничтожная политика для сверхдержавы, которая объявила себя мировым жандармом», – гневно заключил Луценко.

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