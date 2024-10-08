Экс-генпрокурор Украины: Путин уже придумал, как нас лишить НАТО и «армовира»

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Если окажется, что Россия заинтересуется переговорами о прекращении огня, то это очень опасный сигнал, ничего хорошего для Украины не сулящий.

Об этом на канале майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил бывший генпрокурор Украины и экс-глава МВД Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему может сесть за стол переговоров Украина, знают все, кто немного связан с ВСУ и вообще с ситуацией в стране. Почему хотят прекращения огня США и ЕС, тоже понятно, даже Китай с Бразилией – тоже понятно, в основном ответ – деньги. Но почему Россия хотела бы садиться за стол переговоров, лично для меня ответа нет. Точнее, хорошего ответа нет. Россия наступает, денег они заложили на следующий год больше, никаких внутренних взрывов пока что не наблюдается. Так почему? Лично у меня подозрение, что Путин хочет не завершить переговоры прекращением огня, а использовать их для взрыва на Украине. Он хочет предъявить Украине такой ультиматум, какой будет настолько же позорный, насколько невозможный. Например, «Стамбул». Если кратко, это Украина без армии, без «мовы» и без веры. И без НАТО», – сказал Луценко.

«Это называется якобы таким нейтральным словом – нейтралитет. Но это означает, что Украина саморазоружается, и дальше её ждёт два варианта. Или такой же, который ожидал Чехословакию после Мюнхенского сговора, когда Гитлер уже через полгода без боя стоял в Праге и ликвидировал – и чешское, и словацкое государство. Или другой вариант, который меня так же волнует. Например, героическая Ичкерия, которая стала просто кадыровской сатрапией и верным псом Путина. Или, например, гордая Грузия, демократическая, которая после всего, что было, стала просто плебеем Путина, которая самоунижается абсолютно одиозным способом», – страдал экс-генпрокурор.