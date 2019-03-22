Экс-генпрокурор Украины требует развалить Россию, если его дача в Крыму не вернется под киевский флаг

22.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Запад может принудить Москву к возвращению Крыма в состав Украины, поставив Кремль перед угрозой распада России.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, возвращение Крыма может произойти при таких основаниях и условиях, когда русские поймут, возьмут калькулятор и посчитают, что если дальнейшее удержание Крыма им обойдётся в развал РФ, в стагнацию российской экономики, в мировую изоляцию как агрессора, который аннексировал чужую территорию, тогда можно начинать разговор о возвращении Крымского полуострова.

Пока они этого не почувствовали, и это не только наша с вами проблема. Наша с вами проблема в том, что мы неактивно работаем в этом направлении с мировыми державами.

А, во-вторых, проблема со стороны этих мировых держав, которые должны чётко выставить условия: или РФ будет развалена, либо она вернёт Крым. Думаю, что тогда они его вернут», – заявил экс-генпрокурор.

Как сообщал «ПолитНавигатор», по данным киевских СМИ, в украинские времена Пискун обзавелся дачей в Крыму в коттеджном городке, который был построен фирмой «Консоль» на месте бывшего розария Никитского ботанического сада.

Среди владельцев коттеджей также упоминался тогдашний премьер-министр Крыма Сергей Куницын. Сведения о владении данной недвижимостью экс-генпрокурор сам Пискун категорически опровергал, заявляя, что на полуострове у него «нет даже сарая».