Экс-генсек НАТО остудил украинцев: Путин использовал далеко не все силы

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Новости Украины

Несмотря на успехи украинской армии, достигнутые в последние дни, не стоит считать российские войска некомпетентными и недооценивать их возможности.

К такому выводу в рамках форума «Ялтинская европейская стратегия», который с 2014 года проходит в Киеве, заявил бывший командующий войсками НАТО в Европе, американский генерал Уэсли Кларк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это восприятие российских сил как некомпетентных, его нужно очень осторожно анализировать. У них очень хорошая артиллерия, они натренированы, они имеют высокотехнологическое оружие, как ракеты «Искандер», поэтому нельзя недооценивать их и расслабленность Владимира Путина, который думал, что они уже все завоевали. Так что нужно тут очень осторожно подходить всегда, нужно уважать противника», – сказал экс-генсек НАТО.

«Путин сейчас не воспользовался всем оружием. Мои коллеги, например, требовали полностью развернуть воздушные силы, возможно, он хотел истощить украинцев, попробовать водичку, прежде чем полностью в нее заходить, потому удавалось сдерживать его силы. На этом я пока остановлюсь», – заявил Кларк.