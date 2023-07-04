Экс-глашатай Банковой: США могут заморозить поставки, принуждая Украину к переговорам

Если ВСУ удастся выйти к границам Крыма, то США могут заморозить поставки оружия и заставить Киев пойти на переговоры с Россией.

Об этом в интервью скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос один – в каком состоянии будут войска, вышедшие к границам Крыма? Какие потери будут, какая усталость, техника, боеспособность реальная и так далее. Второе – не скажут ли нам после этого: «Ребята, хватит, вы молодцы, по сути, вернулись на 23-е число, давайте переговоры вести»? Такие разговоры на Западе постоянно есть, и они есть в публичных дискуссиях. Третий вопрос – не все так думают, основные люди, принимающие решения, не хотят останавливаться, но есть и значительная часть политической оппозиции и экспертного сообщества, которые говорят: «Все, после этого переговоры», – говорит экс-советник Банковой.

«Третий вопрос – не будут ли они привязывать переговоры к поставкам вооружения, то есть нашу готовность к переговорам. [Если не идете на переговоры], мы не то, что не поставляем, а поставляем медленно и так далее. То есть не доводить нас до состояния, когда (поставки, понятное дело, не прервут, это был бы скандал такого масштаба, который практически нереален)… поэтому они могут затягивать их, как они затягивали после взятия Херсона поставки, пытаясь негласно склонить Путина к каким-то там решениям. Путин объявил зимнее наступление, они поняли, что он невменяемый и снова усилили поставки.

Но поставки стояли, по прикидкам, по информации, которая у меня есть, они очень сильно замедлились после взятия Херсона, потому что был период кулуарных дискуссий с российской стороной. И если эта хрень будет повторяться, а они, я смотрю, не хотят ничему учиться, то два-три года могут стать вполне себе прогнозом», – считает Арестович.