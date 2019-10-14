14.10.2019, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Политика, Украина
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Экс-глашатай Порошенко: «Никакого признания сепаратистов»

Закрепление в украинской Конституции особого статуса для ДНР и ЛНР будет означать фактическое признание Киевом республик Донбасса.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitekA» заявил киевский политолог Владимир Фесенко, ранее обслуживавший интересы президента Петра Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первое и главное – это то, что не может быть особого статуса для ЛНР и ДНР. Вот, у Зеленского они уже говорят, насколько я знаю, и публично иногда высказываются, они против закрепления особого статуса для ОРДЛО в Конституции. Насколько я понимаю, их позиция – реализовать это в конституционных изменениях в рамках процесса децентрализации, но никакого конституционного закрепления особого статуса именно для Донбасса или для ОРДЛО. А для меня главное – зафиксировать, чётко сказать, чтобы никакого особого статуса для ДНР и ЛНР. Чтобы не было признания этих сепаратистских республик», – заявил Фесенко.

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