Экс-глашатай Порошенко: С Россией надо хитрить, иначе потеряем Харьков и Одессу

22.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинская армия не может военным путем вернуть контроль над Донбассом. Киеву следует искать пути снижения накала в отношениях с Москвой, однако ни в коем случае не отказываться от претензий на потерянные территории, в противном случае Украина потеряет Харьков, Одессу и Закарпатье.

Об этом в эфире YouTube-канала «UkrLife.TV» заявил киевский политолог Владимир Фесенко, до президентских выборов обслуживавший администрацию Петра Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будем реалистами, выиграть войну против России в одиночку мы не сможем, не будет никто за нас воевать – и вместе с нами. К сожалению, мы не можем противостоять российской военной машине, и история 2014-2015 годов это подтвердила. Как только начинается операция по освобождению оккупированных территорий, россияне бросают свои лучшие воинские части, свою технику, и результат, к сожалению, не самый хороший. Поэтому тут надо быть реалистами.

С другой стороны, отказаться мы не можем от этих территорий. Я от российских коллег это слышал, когда участвовал в дискуссиях за рубежом: «Если вы от Донбасса отказываетесь, а зачем вам Крым?». А потом скажут: «Так давайте отказывайтесь от Харькова, от Одессы, от Закарпатья». Поэтому ни в коем случае нельзя на это идти. Надо искать сложные и болезненные пути.

В этом плане я категорически не принимаю позицию наших ура-патриотов, которые, на мой взгляд, фактически сейчас работают на интересы россиян: зрада, капитуляция, никаких переговоров, ничего не подписывать, ничего не обсуждать.

Я считаю, что это позиция является пораженческой, она нас оставляет в состоянии войны, ведет к международной изоляции, и, в конечном итоге, это путь к поражению, потому что мы в нашем нынешнем экономическом состоянии не сможем выиграть войну, тем более, в одиночку», – резюмировал эксперт.